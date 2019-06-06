Банк ДОМ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме представил моментальную мультивалютную карту, говорится в сообщении кредитной организации.



«Карта активируется моментально — онлайн через мобильное приложение. После активации деньги можно зачислить сразу через банкомат на стенде или переводом с другой карты. После этого ею можно пользоваться, как обычной банковской картой, оплачивать покупки в разной валюте без потерь при курсовой разнице и получать за них кешбэк 1%», — уточняют в банке.



Карта выпущена лимитированным тиражом 2 тыс. штук специально для форума. Получить предоплаченную карту может любой желающий на стенде Банка ДОМ.РФ в едином выставочном пространстве институтов развития Russia Extends.