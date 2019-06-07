Сбербанк внедрит сервис проведения платежей с помощью QR-кодов и смартфонов уже в конце июня. Сначала сервис будет доступен для гаджетов на Android. Об этом журналистам сообщил глава кредитной организации Герман Греф на ПМЭФ-2019.

«Мы уже год экспериментируем с QR-кодами, мы в конце июня планировали запускать на Android, на iOS — в июле месяце. Будем запускать это, я опять не уверен, что эту систему нужно делать централизованной», — сказал топ-менеджер.

По его словам, это решение может быть полезно для большой части малого бизнеса, но полностью менять действующие системы не стоит.

«Но заменить существующую инфраструктуру, тем более в короткие сроки, у нас хорошая инфраструктура бесконтактных платежей, самая лучшая в мире, построить это вряд ли нужно — раз, второе — вряд ли получится», — пояснил Греф.