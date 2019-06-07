Нефтепромбанк снизил ставки по некоторым вкладам.

«АКТИВный+» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 7,5% (вместо 7,7%), а «ГАРАНТированный+» от 500 евро на 31, 91, 181, 367 и 730 дней) — под 0,1—0,4% (прежде — под 0,1—0,88%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность депозита «КАПИТАЛьный» (от 500 евро на 31, 91, 181, 367 и 730 дней) составит 0,1—0,6% (ранее — 0,1—0,9%), а вклада «ОБОРОТный» (от 1 тыс. евро на 367 дней) — 0,2—0,25% (вместо 0,6—0,65%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Пополнять можно «АКТИВный+» и «ОБОРОТный».