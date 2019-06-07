Сбербанк запустил сервис для корпоративных клиентов по возмещению налогов из бюджета, сообщает пресс-служба кредитной организации. В рамках сервиса банк выпустил первую в России электронную банковскую гарантию в пользу налоговых органов по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) экспортерам.



«Сбербанк стал первым банком в России, предоставившим корпоративным клиентам возможность взаимодействия с налоговыми органами по вопросу возврата НДС через удаленные каналы связи, а также первым банком, выдавшим электронную банковскую гарантию в пользу налоговых органов. Теперь при использовании банковской гарантии сроки возврата суммы НДС можно сократить с 72 до семи дней без посещения налоговых органов», — говорится в релизе госбанка.

Банк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете «Сбербанк Бизнес Онлайн» для отправки его в налоговую инспекцию. Налоговая служба возвращает сумму НДС в течение семи дней. Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде. Оция стала доступна благодаря развитию цифровых сервисов Сбербанка и ФНС, уточняют в банке.