Банк «Ак Барс» скорректировал условия по потребительским кредитам.

Получить денежные средства «Под залог недвижимости» теперь возможно под 12,9% (ранее — 11,5%) годовых. Срок программы — от года до 20 лет. Максимальная сумма не должна превышать меньшую из величин: 70% оценочной стоимости объекта недвижимости, оформляемого в залог, или 20 млн (до этого 15 млн) рублей.

В залог принимается объект недвижимости, находящийся в собственности заемщика или третьих лиц: квартира; жилой дом с земельным участком; «таунхаус» с земельным участком; коммерческая недвижимость (назначение: торговое, офисное). При залоге жилого дома, «таунхауса» — надбавка составит 1 процентный пункт, при залоге коммерческой недвижимости — 2 п. п. Условия действительны при оформлении личного и имущественного страхования. В случае отказа от страхования жизни и потери трудоспособности надбавка составит 3 п. п.

Если заемщику требуются денежные средства на рефинансирование действующих кредитов в других банках, «Ак Барс» дает возможность получить от 100 тыс. до 2 млн рублей. Процентная ставка зависит от желаемой суммы финансирования: от 100 тыс. до 500 тыс. рублей — 13,4% годовых; от 500 тыс. до 2 млн рублей — 12,4% годовых (ранее процентная ставка не зависела от суммы кредита и составляла 11,5% годовых).

По данной программе можно рефинансировать до пяти кредитов (потребительский, автокредит, ипотека, кредитная карта или овердрафт) на срок от 13 месяцев до семи лет. Обеспечение не требуется. При отказе заемщика от коллективного страхования жизни и здоровья надбавка составит 3 п. п.

«Финансирование доступно как наемным работникам, так и предпринимателям, при этом, если заемщик относится к категории ИП или собственник бизнеса, надбавка к ставке составит 1 процентный пункт (ранее — 0,5 процентного пункта)», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.