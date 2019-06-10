Клиенты Газпромбанка жалуются, что регистрация в новом онлайн-банке кредитной организации потребует от них дополнительных затрат. С 19 июня банк запускает обновленный сервис, но зарегистрироваться в нем можно лишь по платной именной банковской карте, следует из отзывов пользователей в «Народном рейтинге» Банки.ру. Между тем многие клиенты используют неименную бесплатную карту.

«У меня ипотека в Газпромбанке. Когда оформили ипотеку, то бесплатно подключили к «Домашнему банку». И было очень удобно видеть, дошел ли твой перевод из другого банка, новый график погашения, остаток по счету и т. д. Но с 19 июня «Домашний банк» перестает работать, а будет работать только интернет-банк. Чтобы подключиться к интернет-банку, нужна карта банка, без нее не пройти регистрацию. Все карты платные. Мне пришлось оформить карту на 2 года за 1 050 рублей. То есть чтобы получить информацию о состоянии моего счета, о поступлении денежных средств на мой счет, новый график платежей (на почту через раз доходит) и т. д., то я должна еще за это платить?» — пишет пользователь с ником kralce1.

С изменениями не согласны не только заемщики, но и вкладчики.

«На сайте банка при описании вкладов отмечено, что вклад / накопительный счет можно открыть онлайн (через приложение или интернет-банк). Решил воспользоваться возможностью, зарегистрировался в новом онлайн-банке (почему нельзя использовать данные старого, тоже не совсем понятно, но это другой вопрос), открыл вкладку «Вклады», начал оформлять вклад, и... выдается сообщение: «У вас нет подходящей карты или счета, чтобы открыть вклад. Оформите подходящую карту или счет в ближайшем офисе». То же самое и с накопительным счетом», — отмечает клиент Газпромбанка с ником Nefertiti_ekb.

Первой на проблему клиентов Газпромбанка обратила внимание газета «Коммерсант» . В пресс-службе банка изданию пояснили, что утверждение о невозможности подключиться по неименной бесплатной карте «некорректно». «В Газпромбанке была техническая проблема, из-за которой некоторые клиенты могли столкнуться с невозможностью входа в интернет-банк по неименной карте, проблема не массовая и полностью устранена. Клиенты, до сих пор имеющие проблемы со входом, могут обратиться на телефонную линию или в отделение банка», — заверили в кредитной организации. Между тем в комментариях к отзывам пользователей «Народного рейтинга» представители Газпромбанка комментировали ситуацию иначе.

«Действительно, регистрация в интернет-банке на текущий момент возможна только с банковской картой. Понимаю, что это неудобно тем клиентам, у которых отсутствует карта банка», — гласит ответ под одной из жалоб.

Портал Банки.ру ожидает комментария от пресс-службы Газпромбанка.