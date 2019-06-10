Генбанк предлагает открыть сезонный вклад «Летний хит».

Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — полтора, три и шесть месяцев. Процентные ставки составляют 5,4—6,2% годовых. Дополнительные взносы принимаются без ограничений по сумме по 31 августа 2019 года включительно. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Совершение расходных операций не допускается. При досрочном расторжении договора по истечении 30 дней проценты выплачиваются в размере одной второй ставки, установленной по вкладу», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.

Предложение действительно в период с 10 июня по 31 августа.