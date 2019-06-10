Россельхозбанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов, выданных участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС). Об этом в понедельник сообщили в РСХБ.

По программе банка можно рефинансировать военную ипотеку на приобретение квартиры на вторичном или первичном рынке, а также жилого дома с земельным участком. Ставка кредитования составляет 9,5% годовых.

Продукт предназначен для военнослужащих — граждан РФ, проходящих военную службу по контракту и включенных в реестр участников НИС. Право на заключение договора целевого жилищного займа предоставляется не менее чем через три года участия заемщика в НИС. Срок кредитования составляет от трех до 27 лет, максимальная сумма кредита — 2,7 млн рублей. Рефинансировать можно военную ипотеку, оформленную ранее в любом банке.



«Новый продукт позволит военнослужащим и их семьям рефинансировать имеющуюся ипотеку, изменив ставку и срок кредитования. При этом клиент может в любое время досрочно погасить кредит без ограничений», — отметила директор департамента розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.