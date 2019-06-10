Банк «Ренессанс Кредит» расширил функциональные возможности мобильного приложения. Теперь клиенты, не имеющие активных карт банка, могут оформить ее дистанционно, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Процесс оформления полностью проходит в онлайн-режиме. Кликнув на специальный баннер, пользователь знакомится с тарифами и условиями по карте и в случае согласия получить продукт подтверждает через СМС его открытие. Карта появляется на главной странице приложения в списке активных продуктов», — говорится в сообщении банка.

Пополнить карту можно любым удобным способом: через специальный сервис на сайте банка, в терминалах в отделениях, через партнерские сети и иными способами.

Клиент может заказать и физический пластик, доставка карты будет осуществлена через Почту России. В будущем получение физической карты станет также доступно в отделениях банка и через курьерскую доставку. Кроме того, после внедрения банком соответствующего сервиса карту можно будет добавить в платежные сервисы на смартфоне.