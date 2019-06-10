Севергазбанк снизил до 5% годовых ставку по ипотечным кредитам и рефинансированию ипотеки на новостройки по госпрограмме «Семейная ипотека».

Предложение действует в рамках государственной программы льготного ипотечного кредитования для семей, в которых с 2018 по 2022 год родился второй и/или последующий ребенок, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставка 5% в Севергазбанке действует в течение всего срока ипотечного кредита. Специальная программа распространяется также на рефинансирование действующей ипотеки, взятой ранее в любой период времени на строящееся жилье в любом банке.

Максимальная сумма кредита по программе «Семейная ипотека» — 6 млн рублей, для городов федерального значения — 12 млн рублей. Минимальная сумма — от 300 тыс. рублей. Обязательно личное и имущественное страхование. Первоначальный взнос — от 20% стоимости приобретаемого имущества.