Клиенты банка «Открытие» получат 500 бонусных баллов за оформление зарплатной карты.

Клиенты банка «ФК Открытие» получат 500 бонусных баллов за оформление индивидуальной зарплатной карты Opencard. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Акция действует до 1 сентября 2019 года.

Для участия в акции необходимо оформить бесплатную дебетовую Opencard на сайте или в офисе кредитной организации, заполнить заявление, передать его своему работодателю и получить 500 бонусных рублей за первое официальное перечисление зарплаты на карту до 1 сентября 2019 года. Зарплатная Opencard позволяет получать кешбэк до 11% в любимых категориях или до 3% за все покупки по карте.

Акция не распространяется на действующих зарплатных клиентов банка.

Накопленные бонусные рубли не сгорают, их можно конвертировать в реальные деньги и компенсировать бонусными рублями свои покупки от 3 тыс. рублей, совершенные по карте.