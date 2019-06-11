Тинькофф Банк с 11 июня понизил ставки в рублях по «СмартВкладу» на 0,5 процентного пункта.

Изменения коснулись сроков от трех до пяти, от шести до 11 и от 13 до 24 месяцев.

Депозит со стандартной ставкой на срок от трех до пяти месяцев открывается под 5,5%, от шести до 11 и от 13 до 24 месяцев — под 6% годовых.

С повышенной ставкой — для вкладов на срок от трех до пяти месяцев — под 6%, а от шести до 11 и от 13 до 24 месяцев — под 7% годовых.

Для депозитов на срок 12 месяцев ставки остались без изменений и составляют для вклада со стандартной ставкой 6,5%, а с повышенной ставкой — 7,5% годовых.

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы для вклада со стандартной ставкой предусмотрены в течение всего срока, кроме последних 30 дней действия договора, а для депозита с повышенной ставкой — только в первые 30 дней его действия.

Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.