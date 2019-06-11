У клиентов БайкалИнвестБанка появилась возможность оплачивать покупки при помощи технологии Google Pay, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сервис Google Pay стал доступен держателям карт Mastercard БайкалИнвестБанка, который является участником международной платежной системы под спонсорством РНКО «Платежный Центр». Обслуживание карточного портфеля осуществляется аутсорсинговым процессинговым центром «КартСтандарт» (ГК ЦФТ)», — говорится в сообщении банка.

Сервис доступен для клиентов, использующих смартфоны с операционной системой Android версии 4.4 и выше и модулем бесконтактных платежей NFC. Google Pay поддерживается также на смарт-часах, оснащенных бесконтактным NFC-чипом и работающих на Android Wear 2.0.

Благодаря новому сервису можно оплачивать покупки как в терминалах, где есть возможность совершить операцию по бесконтактной технологии, так и онлайн — в приложениях с поддержкой Google Pay.

Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно скачать приложение Google Pay и привязать к нему свою банковскую карту международной платежной системы Mastercard. Для того чтобы добавить карту, необходимо отсканировать ее данные в приложении или ввести их вручную и подтвердить добавление с помощью одноразового пароля, высылаемого в СМС-сообщении. Для оплаты достаточно разблокировать телефон и поднести к терминалу в магазине. Если сумма покупки меньше 1 тыс. рублей, дополнительного подтверждения операции не требуется. Для совершения операции на сумму свыше 1 тыс. рублей необходимо подтверждение по отпечатку пальца или ПИН-коду.

Сервис Google Pay соответствует самым высоким требованиям безопасности — номер привязанной к сервису карты не хранится на мобильном устройстве и не передается торгово-сервисным предприятиям, для осуществления трансакций используется уникальный токен — шестнадцатизначная комбинация цифр.