Раздел «Платежи» мобильного приложения Сбербанка «Сбербанк Онлайн» стал персонализированным: теперь в нем отражается список организаций, наиболее часто используемых клиентом для платежей.

Как рассказали в Сбербанке, список «Мои операции» формируется автоматически при помощи алгоритма, анализирующего историю платежей клиента. Система запоминает введенные ранее клиентом реквизиты и автоматически заполняет их при последующих платежах.

Так, теперь для оплаты коммунальных и других услуг достаточно проверить сумму и подтвердить платеж.



После осуществления платежа чек сохраняется в истории операций. При необходимости его можно распечатать или отправить по почте.