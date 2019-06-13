Клиенты Хоум Кредит Банка с картами, подключенными к программе лояльности «Польза», получили возможность узнавать о ближайших к ним магазинах — партнерах программы. Для этого нужно войти в личный кабинет участника программы и нажать на кнопку «ближайшие партнеры», поясняется в сообщении банка.

После этого клиент получит список ближайших к нему магазинов, которые предлагают повышенный кешбэк по картам с «Пользой». Чтобы получить список партнеров, клиенту нужно разрешить доступ к данным о своем местоположении в браузере.



По картам, подключенным к программе «Польза», можно получать до 11% кешбэка за покупки у партнеров, напоминают в «Хоум Кредите». Кешбэк начисляется баллами, которые конвертируются в рубли по курсу 1 балл — 1 рубль.