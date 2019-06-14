Банк «Ростфинанс» понизил ставки по трем вкладам в рублях на 0,2—0,3 процентного пункта.



Доходность депозита «Классика Роста» (от 10 тыс. рублей на срок от 31 до 400 дней) составит 4,1—7,8%. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопительный Рост» (от 100 тыс. рублей на 91, 181, 367, 730 и 1 095 дней) открывается под 5,1—7% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Всегда в Росте» (от 5 тыс. рублей на 1 825 дней) проценты начисляются по периодам — от 3,8% до 6,9%.

Так, за полный срок депозита годовые процентные ставки составят 4,36—6,36%. При досрочном расторжении договора с 368-го дня проценты сохраняются. Выплата процентов — ежемесячно.

Пополнять можно вклады «Накопительный Рост» и «Всегда в Росте».