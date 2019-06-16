Кранбанк улучшил условия по «Пенсионной» карте.

С июня-2019 клиентам, имеющим право на получение пенсий или выплат социального характера, будет начисляться 6,5% годовых на остаток собственных средств.

Банком не взимается комиссия за выпуск, обслуживание и СМС-информирование по карте. Клиентам доступно льготное снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных Росбанка: комиссия за операцию составит 0,5%, минимум 20 рублей. При снятии наличных в банкоматах и ПВН других банков будет удержана плата в размере 1,2%, минимум 120 рублей от суммы операции.

«Пенсионная» карта выпускается категории «Мир Классическая». Держателям доступна оплата покупок с помощью технологии бесконтактных платежей. Оформить карту можно в отделениях Кранбанка, расположенных в Иванове и Ивановской области, Ярославле», — уточняет эксперт Банки.ру по банковским картам Ольга Станчак.