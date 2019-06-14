Банк России пока не видит пузыри в сегменте потребительского кредитования, но риск их возникновения есть, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор принимает меры, чтобы подобные риски не возникли в будущем.

«Что касается потребительского кредитования, еще раз повторю: там нет пузыря сейчас. Мы этого не видим ни по каким показателям. На это, кстати, указывает динамика розничного товарооборота, о чем мы говорили. Но пузыри могут возникнуть: потребительское кредитование, ипотечное кредитование», — сказала глава ЦБ.

Регулятор в целях ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, вводит в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН) и планирует с 1 октября 2019 года установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК)в целях предотвращения формирования пузыря на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

Банк России трижды с начала 2018 года повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПСК. В результате банки увеличили запас капитала на покрытие данных рисков.