Специальное предложение действует с 17 до 23 июня 2019 года

Банк Жилищного Финансирования предлагает посетителям Банки.ру вклад для новых клиентов «Морской сезон» с повышенной ставкой. Чтобы открыть вклад на специальных условиях, нужно получить промокод.

Вклад открывается в рублях по ставке 8,1% годовых. Срок вклада — 400 дней, сумма — от 50 тыс. рублей. По вкладу возможно пополнение. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Специальное предложение действует с 17 до 23 июня 2019 года.

«Депозит можно пополнять суммами от 1 тысячи рублей в течение первых 100 дней. Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора пересчет процентов осуществляется по ставке вклада до востребования», — уточнила старший эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Прошина.

Воспользоваться предложением могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов.