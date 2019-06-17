Московский Кредитный Банк назвал новые категории покупок для повышенного начисления баллов в программе «МКБ Бонус», говорится в сообщении кредитной организации.



«В третьем квартале при покупках в категориях «Путешествия» (включая авиа- и ж/д билеты дальнего следования, отели, туры, круизы); «Одежда и обувь»; «ЖКХ»; «АЗС»; «Кафе и рестораны» пользователи программы «МКБ Бонус» получат от 5% до 7% баллами от суммы покупки», — уточняется в пресс-релизе.

Новые категории доступны к выбору с 17 июня.

Программа лояльности «МКБ Бонус» для держателей карт МКБ позволяет зарабатывать на ежедневных покупках. Раз в квартал клиентам предлагается несколько категорий на выбор, за покупки в которых будет начисляться 5% или 7% баллами от суммы покупки в зависимости от тарифа карты. За все остальные покупки банк начислит 1% баллами. Клиент может возмещать баллы по ставке 1 балл равен 1 рублю за ранее совершенные покупки.

Управление категориями и баллами доступно в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн».

Кроме этого, в мобильном банке доступен сервис «Персональные предложения», в котором каждому клиенту предоставляется индивидуальный кешбэк до 25% за покупки у определенных партнеров. Например, это может быть кешбэк за заправку автомобиля на АЗС или покупку в аптеке.

