Росбанк Дом снизил ставки по ипотеке на 0,25 процентного пункта. Теперь денежные средства на покупку готовой квартиры, новостройки, комнаты (последней) или доли или в целях рефинансирования действующего ипотечного кредита в стороннем банке предоставляются в зависимости от первоначального взноса под 10,75—11% годовых. При покупке отдельной комнаты ставка повышается на 0,5 п. п.

Оформить кредит на приобретение апартаментов или гаражей/машино-мест стало возможно по ставке 10,75% годовых.

Процентная ставка при покупке загородной недвижимости составляет 12,25% годовых. Целевой заем под залог имеющейся недвижимости выдается под 10,75% годовых. На момент до подтверждения целевого использования средств применяется надбавка к ставке в размере 2 п. п.

Также в банке можно получить финансирование на улучшение жилищных условий по ставке от 13,5% годовых. Кредит на первоначальный взнос выдается на один, два или три года (под 11,5—12,65% годовых).

«Одновременно банк предлагает ставку в размере 0,25 процентного пункта при оформлении кредита на сумму более 6/3 млн рублей при покупке недвижимости в Москве/иных регионах до 17 сентября 2019 года», — добавляет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.

Процентные ставки по всем ипотечным программам снижаются на 0,5 п. п., 1 п. п., 1,5 п. п. при оплате заемщиком добровольной комиссии в размере 1%, 2,5%, 4% от суммы кредита соответственно, но не менее 10,5 тыс. рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и 8 тыс. рублей для других регионов.

Ипотека оформляется на срок, не превышающий 25 лет, в сумме от 600 тыс. рублей для Москвы и Подмосковья, от 300 тыс. рублей для других регионов. Минимальный первоначальный взнос зависит от приобретаемой недвижимости и составляет от 15% собственных средств заемщика при покупке квартиры, 20% — апартаментов, 25% — гаражей/ машино-мест/ отдельной комнаты (доли) и 40% — загородного дома. При наличии сертификата на материнский (семейный) капитал первоначальный взнос может быть снижен до 5% стоимости жилья.

При подтверждении дохода справкой по форме банка ставка вырастет на 0,5 п. п., при получении кредита без подтверждения дохода — на 1 п. п., а для ИП и собственников бизнеса надбавка составит 0,75 п. п. При подтверждении дохода ИП или собственника бизнеса бухгалтерской, налоговой или финансовой отчетностью итоговая ставка дополнительно увеличится на 0,5 п. п. При отказе от личного или имущественного страхования ставка увеличивается на 1,5 п. п., от титульного — на 1 п. п. Надбавки суммируются.

Аналогичное снижение ставок произошло в банках, выдающих ипотеку по стандартам Росбанка Дом.