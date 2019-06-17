«Билайн» расширил географию подключения к «Социальному пакету» для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью по всей России, сообщает пресс-служба оператора. Продукт объединяет услуги мобильной связи и дополнительный набор специализированных решений для клиентов с особыми потребностями, в том числе клиентов с нарушениями движения, зрения и слуха.

«Теперь «Социальный пакет», созданный специально для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью, доступен для подключения в магазинах «Билайн» по всей России», — говорится в сообщении оператора.

В стоимость тарифного плана «Социальный пакет» в части мобильной связи входят:

200 минут звонков на номера всех операторов области подключения и номера «Билайн Россия»;

безлимитные звонки на «Билайн Россия» после исчерпания пакета;

СМС на номера всех операторов области подключения и «Билайн Россия» — 1 тыс. СМС в месяц;

пакет мобильного Интернета — 3 Гбайт;

безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber, а также другими ресурсами для обмена сообщениями.

Для жителей Москвы абонентская плата составляет всего 150 рублей в месяц, в регионах стоимость варьируется от 99 до 120 рублей в месяц в зависимости от города подключения.

Тариф доступен для подключения во всех регионах, кроме Республики Крым и города Севастополя, а также Чукотского автономного округа.

Частью нового продукта является перечень специализированных опций и дополнительных возможностей для клиентов, подчеркивается в пресс-релизе.

Среди них, в частности, «Мой Доктор» (16+) — сервис для удаленной консультации с врачами. Стоимость подписки для абонентов социального тарифа — 60 рублей в месяц. Первые семь дней сервис доступен бесплатно.

В продукте предусмотрена услуга «Доверительный платеж» — это возможность оставаться на связи даже при нулевом балансе номера телефона. Для таких ситуаций доступна простая команда для пополнения счета, удобная для людей с ограниченными возможностями. При ее наборе счет пополнится автоматически на 30 рублей на три дня без взимания дополнительной платы за услугу.

Для клиентов «Социального пакета» реализован безлимитный трафик на официальные порталы и сервисы ряда государственных органов и служб, в том числе координируемых Министерством труда и социальной защиты.

Для студенческой аудитории возможен безлимитный доступ к социальным сетям и музыке в рамках опции #можновсе и шесть месяцев бесплатно YouTube Music Premium.

В Москве и Московской области подключиться к «Социальному пакету» можно только в магазинах «Билайн» при предъявлении паспорта, социальной карты, карты москвича или жителя Московской области, в остальных городах — документа, подтверждающего право получение льгот. По одному документу, подтверждающему право на получение льгот, на тарифный план «Социальный пакет» может быть подключен только один абонентский номер.