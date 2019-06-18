Банк Жилищного Финансирования запустил новый вклад «Летний фестиваль».

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 460 дней. Процентная ставка составляет 7,9% годовых. Пополнение не предусмотрено. Проценты ежемесячно капитализируются и могут выплачиваться по желанию вкладчика.

«В случае досрочного расторжения договора по истечении 364 дней процентная ставка сохраняется», — уточняет эксперт Банки.ру по вкладам Юлия Прошина.

Оформить вклад можно в отделении банка или дистанционно в интернет-банке в период с 17 по 30 июня.