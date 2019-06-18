Сбербанк подключил компанию МТС к сервису мгновенных переводов на карты клиентов банка, говорится в сообщении кредитной организации.

Перевод можно осуществить через кассу либо терминал в салонах МТС по всей России, для этого необходимо знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Для совершения трансакции через кассу отправитель денег должен предъявить паспорт, перевод через терминал доступен после того, как клиент хотя бы раз пройдет идентификацию в кассе любого салона МТС.

При этом максимальная сумма перевода через кассу равна 100 тыс. рублей, комиссия составляет 1,5% от суммы трансакции, но не менее 50 рублей и не более 1 тыс. рублей. Максимальная сумма перевода через терминал — 15 тыс. рублей, комиссия за перевод составит 2,99% от суммы операции. Минимальная сумма перевода в обоих случаях составляет 50 рублей.

Группа компаний МТС стала шестым партнером, который подключился к экосистеме переводов Сбербанка. Ранее к экосистеме мгновенных переводов по номеру мобильного телефона присоединились Тинькофф Банк, Совкомбанк, сети салонов «Связной» и «Евросеть», WebMoney.