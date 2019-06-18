Банк «Россия» запустил акцию «Лето возможностей» по кредитной карте «Мир возможностей». Акция проводится в период с 18 июня по 30 августа 2019 года.

В период действия акции не взимается комиссия за операции выдачи наличных денежных средств по кредитной карте в устройствах банка.

Акция также предусматривает начисление кешбэка в размере 5% по операциям безналичной оплаты товаров, работ или услуг в категории «туризм и поездки» на сумму свыше 1 тыс. рублей в течение расчетного месяца. Максимальная сумма возврата — 3 тыс. рублей.

Стоимость годового обслуживания карты составляет 1 тыс. рублей. СМС-информирование осуществляется бесплатно.

Комиссия за снятие наличных в устройствах сторонних банков в сумме до 1,5 млн рублей по-прежнему составляет 3% (минимум 50 рублей), свыше 1,5 млн рублей — 5%.

Размер кредитного лимита — до 750 тыс. рублей. Процентная ставка для клиентов, получающих зарплату на счет в банке, равна 20%, для остальных клиентов — 21% (при наличии положительной истории в иных банках ставка уменьшается на 0,5 процентного пункта).



«Льготный период до 61 дня распространяется на операции оплаты товаров и услуг», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Хвостова.