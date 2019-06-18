Facebook объявил о создании дочерней компании Calibra, главной задачей которой станет предоставление финансовых услуг пользователям на основании собственной криптовалюты — libra, сообщает РБК . Кошелек для этой криптовалюты будет доступен в приложениях Messenger и WhatsApp, а также в виде отдельного приложения к 2020 году.

«Calibra представит свой первый продукт — цифровой кошелек для libra, новой мировой валюты, основанной на технологии блокчейн», — говорится в сообщении социальной сети.

Сейчас разработка цифрового кошелька и криптовалюты пока находится на «ранней стадии».

Сервис Calibra позволит осуществлять денежные переводы практически любому владельцу смартфона так же легко, как текстовое сообщение, — «по низкой цене или вовсе бесплатно», обещает Facebook. В будущем компания намерена также работать над тем, чтобы за libra пользователи сервиса смогли получать товары и услуги.