Трансстройбанк с 18 по 28 июня предлагает вклад «Летний».

Минимальная сумма депозита — 20 тыс. рублей. Срок — 400 и 540 дней. При ежемесячной выплате процентов доходность составит 7,8%, а при выплате процентов в конце срока — 8% годовых.

Дополнительные взносы возможны в течение первых 45 дней со дня оформления договора.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Пролонгация договора при выборе ежемесячной периодичности выплаты процентов осуществляется на условиях депозита «Ежемесячный», а при выборе выплаты процентов в конце срока — на условиях вклада «Доходный» на 400 или 540 дней, действующего на момент пролонгации депозита. Оформить вклад можно в отделениях банка, а также через интернет-банк.