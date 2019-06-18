В «Тинькофф Инвестициях» появился сервис маржинальной торговли. С его помощью пользователи тарифов «Трейдер» и «Премиум», у которых есть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет в «Тинькофф», могут совершать сделки с ликвидными ценными бумагами под залог денежных средств или имеющихся в портфеле активов, поясняется в сообщении Тинькофф Банка.

Совершать маржинальные сделки в «Тинькофф Инвестициях» можно не только с российскими акциями и рублями, но и с иностранными бумагами, долларами и евро. На текущий момент в списке ликвидных инструментов «Тинькофф» (со ставкой риска менее 100%) — порядка 50 бумаг, их количество будет расти. «Чем больше в портфеле клиента будет ликвидных активов, тем большую сумму он сможет получить для маржинальной сделки. Лимит на привлекаемые клиентом маржинальные средства устанавливается в зависимости не только от того, какие бумаги он хочет купить, но и от его текущего инвестиционного портфеля», — отмечается в сообщении.

Управлять маржинальными сделками можно в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» и на сайте Tinkoff.ru (раздел «О счете»), в том числе через веб-терминал. Ликвидность портфеля и размер маржинальной позиции можно проверять прямо на смартфоне.

«Пополнять брокерский счет и ИИС можно будет мгновенно в любое время суток с дебетовой карты «Тинькофф». Благодаря этому клиенты сервиса всегда смогут совершить сделку на максимально выгодных для себя условиях в нужный момент времени, в том числе — в случае наступления маржин-кола (предупреждения о нехватке средств для обеспечения залога)», — подчеркивают в банке.

Комиссия за маржинальные сделки в «Тинькофф Инвестициях» будет фиксированной за непокрытую позицию в течение дня для всех инструментов: ценных бумаг, рублей, долларов США, евро. Она будет взиматься на конец торгового дня и списываться с брокерского счета в рублях согласно текущему тарифу. Размер комиссии будет рассчитываться исходя из размера позиции, то есть суммы займа: чем она больше, тем ниже будет ставка. При открытии маржинальной позиции (покупке активов в долг) пользователь всегда сможет понять, какую комиссию он заплатит при ее переносе на следующий день.

Пользователи «Тинькофф Инвестиций» также смогут увидеть при совершении сделки, какая именно сумма будет списана со счета сразу по всем позициям. В случае наступления маржин-кола клиент получит пуш-уведомление.

Сейчас совершить маржинальную сделку в «Тинькофф Инвестициях» можно путем покупки ценных бумаг или валюты на деньги, которых у клиента на текущий момент в необходимом объеме нет (длинная позиция — «лонг»). «Например, у клиента на брокерском счете 100 тысяч рублей, он может купить в рамках маржинальной сделки «с плечом» бумаги на 200 тысяч рублей. Когда эти акции вырастут на 10%, клиент сможет продать их за 220 тысяч рублей, погасить задолженность и получить на счет 120 тысяч рублей — то есть он заработает в два раза больше, чем мог бы получить без «маржинального плеча», — разъясняют в банке, уточняя, что в ближайшем будущем клиенты в рамках маржинальной торговли смогут не только покупать активы, но и продавать их (короткая позиция — «шорт»).

Пользователи брокерской платформы «Тинькофф» смогут в любой момент отключить опцию маржинальной торговли в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» или на Tinkoff.ru, если баланс брокерского счета будет положительным (без непокрытых позиций).



В сообщении банка делается оговорка, что, хотя маржинальная торговля позволяет увеличить объем сделок и повысить их доходность, она также сопровождается высоким уровнем риска.

