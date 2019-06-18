Промсвязьбанк запустил акцию для держателей зарплатных карт «Сильные люди. Тариф особого назначения». Каждый месяц по акции разыгрывается десять призов по 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Принять участие в акции может каждый держатель зарплатной карты «Сильные люди. Тариф специального назначения», который совершил покупки на сумму от 15 тысяч рублей за текущий месяц. Победителей банк определяет по итогам месяца при помощи генератора случайных чисел», — уточняют в банке.

Призы зачисляются до десятого числа следующего месяца в виде бонусов, которые в любой момент можно конвертировать в рубли в интернет-банке или мобильном приложении по курсу 1 бонус равен 1 рублю.

Зарплатная карта «Сильные люди. Тариф особого назначения» разработана ПСБ специально для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. По карте доступно бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков на территории России, начисление на остаток 5% годовых и другое.