Райффайзенбанк и Росбанк запустили сервис по внесению наличных денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Райффайзенбанка.



«Теперь клиенты Райффайзенбанка смогут вносить средства через сеть устройств банка-партнера. Размер лимитов на внесение денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты», — говорится в сообщении банка.

Сейчас клиенты Райффайзенбанка в России могут вносить наличные без комиссии в более чем 8,7 тыс. банкоматов. Благодаря новому сервису более 750 устройств также станут доступными для проведения этой операции.