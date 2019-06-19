Транскапиталбанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки на 0,75 процентного пункта.

Теперь в зависимости от соотношения «кредит-залог» денежные средства предоставляются под 7,95—8,7% годовых. При рефинансировании кредита, выданного на покупку апартаментов, ставка будет выше на 0,5 п. п., а в случае если залогом выступали комната или дом — на 1 п. п. При рефинансировании ипотеки, оформленной в целях ремонта/благоустройства недвижимости, ставка будет увеличена на 3 п. п.

Максимальное соотношение «кредит-залог» составляет 80% при рефинансировании займа на покупку квартиры, 70% — по займам на покупку комнат или таунхаусов, 65% — на покупку апартаментов и 50% — при рефинансировании кредита на покупку дома с участком.

Остальные условия кредитования остались прежними. Сумма займа варьируется от 500 тыс. до 15 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 300 тыс. до 7 млн рублей в иных регионах присутствия банка. Максимальный срок кредитования составляет 25 лет.



«При отказе заемщика от уплаты единовременной комиссии в размере 4,5% от суммы кредита ставка увеличится на 1,5 процентного пункта. Следует иметь в виду, что при отказе клиента от личного или титульного страхования ставка увеличится на 2,5 и 1 процентный пункт соответственно. На момент до перерегистрации залога в пользу банка процент по кредиту будет выше на 2 процентных пункта», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.