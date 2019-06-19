Банк «Россия» в рамках акции «Лето возможностей» до конца августа увеличивает процентные ставки по депозитам для физических лиц. Об этом в среду сообщили в банке.

Специальные условия распространяются на срочные вклады «Алые паруса» и «Универсальный» при их открытии через интернет-банк ABR Direct.

Так, размер процентной ставки по сезонному депозиту «Алые паруса», открытому на 31 день, увеличивается на 0,4 процентного пункта, на 91 день — на 0,3 п. п.

По срочному вкладу «Универсальный», открытому на 181 день, размер процентной ставки увеличивается на 0,5 п. п.