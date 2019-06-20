Банк ДОМ.РФ запустил ипотеку на индивидуальное строительство жилых домов. Процентная ставка по предложению варьируется от 11% до 12% годовых в зависимости от первоначального взноса заемщика, минимальный размер которого установлен на уровне 20%. Сумма кредита может достигать 30 млн рублей, а срок — 30 лет.

Требуется имущественное и личное страхование. При отказе от последнего итоговая ставка вырастет на 0,7 процентного пункта.

«На данный момент программа доступна в Москве и Московской области, но в дальнейшем планируется распространить ее действие на другие регионы. Потенциальным заемщикам следует иметь в виду, что дом должен строиться на основании договора подряда, заключаемого со строительной организацией, входящей в перечень партнеров банка», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.