В «QIWI Кошельке» запущена новая опция, упрощающая совершение совместных покупок. Теперь в мобильном приложении стоимость общей покупки можно разделить между любым количеством человек, рассказали в QIWI.

Как поясняется в сообщении, в основе функции лежит QR-код, который с недавнего времени появился на всех чеках.

«Код можно использовать не только для передачи сведений в налоговую, но и для совместной оплаты. QIWI одна из первых отметила эту особенность QR-кодов и внедрила в кошелек такую функцию, — подчеркивается в релизе. — Пользователь может отсканировать код, и у него в мобильном приложении «QIWI Кошелька» автоматически отобразятся все позиции из чека».



Если один человек из компании оплатил общий счет в кафе и не помнит, кто сколько должен, он может отсканировать код на чеке и поделиться ссылкой со списком покупок с друзьями в мессенджере или соцсетях. Они выберут нужные позиции из чека или просто укажут свою сумму и вернут деньги на кошелек, поясняют в QIWI.

