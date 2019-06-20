Клиенты Хакасского Муниципального Банка с картами Visa получили доступ к сервису Apple Pay. Об этом в четверг сообщили в банке.

В банке подчеркивают, что использование сервиса позволяет владельцам устройств Apple не носить с собой банковскую карту. При этом в процессе осуществления платежа через смартфон используются специально сформированные наборы цифр — токены, что исключает необходимость хранения данных основной карты в мобильном устройстве.



«Кроме того, использование сервиса мобильного платежа невозможно без установки на устройстве графического ключа, отпечатка пальца или функции Face ID для разблокировки экрана, что гарантирует в случае потери устройства сохранность денежных средств, так как нашедший его человек не сможет произвести разблокировку и, соответственно, оплатить какую-либо покупку», — отмечается в релизе банка.