Сбербанк разработал условия для рефинансирования ипотечных кредитов по ставке 6%. Рефинансирование собственных кредитов по льготной ставке Сбербанк планирует начать с 1 октября 2019 года, внешних кредитов — с 30 ноября 2019-го, сообщили в пресс-службе банка.



Заемщики, которые взяли льготную ипотеку на старых условиях (со ставкой 6%, действующей три, пять или восемь лет), уже могут продлить действие льготной ставки на весь срок договора, заключив лишь дополнительное соглашение к нему. «Мы планируем до конца 2019 года перевести этих заемщиков на условия единой ставки 6% на весь срок действия ипотеки», — отмечают в пресс-службе банка.

Напомним, программа семейной ипотеки действует с 2018 года. Изначально по ней семья, в которой с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок, могла получить ипотеку под 6% годовых. Убыток банку возмещался за счет государственной субсидии. Однако существенным недостатком этой программы было то, что льготная ставка действовала три, пять или восемь лет в зависимости от того, какой по счету ребенок родился, остальное время заемщики выплачивали кредит по следующей ставке: ключевая ставка ЦБ плюс 2 процентных пункта. Поэтому программа не пользовалась популярностью.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин поручил продлить льготную ставку по семейной ипотеке до конца срока действия кредита. Также льгота распространилась на рождение четвертого и последующих детей. По оценке правительства, программой по новым условиях смогут воспользоваться около 600 тыс. человек.

Семьи, которые взяли ипотеку раньше 2018 года и позже, попали в периметр программы, могут рефинансировать кредит по льготной ставке. Однако не все банки предлагают такую функцию. Сбербанк пока ни свои, ни чужие ипотечные кредиты под ставку 6% не рефинансирует.

Сегодня, 20 июня, Владимир Путин во время «Прямой линии» обратил внимание на то, что банки не хотят рефинансировать ранее выданную ипотеку по ставке 6%. Он назвал это ошибкой правительства: Минфин выделил недостаточно ресурсов на компенсации банков на реализацию льготной ипотеки. По его словам, проблема уже решается, и Минфин выделил дополнительные средства.