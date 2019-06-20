Банк «Уралсиб» начал выдавать «Ипотеку для семей с детьми» под 5,49% годовых на весь срок кредита вне зависимости от региона кредитования.



Напомним, программа действует для заемщиков, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок, и позволяет приобрести строящуюся или готовую квартиру у застройщика, а также рефинансировать сторонний ипотечный заем. Жители Дальневосточного федерального округа в сельских поселениях могут купить недвижимость на вторичном рынке.

«Несмотря на то, что правительство установило фиксированную ставку 6% годовых на весь срок кредита для всех регионов, за исключением Дальневосточного ФО, для которого действует ставка 5% годовых, ряд крупных игроков рынка предлагают по данной программе пониженную ставку. Банк «Уралсиб» не стал исключением и предложил для заемщиков достаточно привлекательную ставку. При этом допускается кредитование и по двум документам, но в этом случае итоговая ставка будет выше на 0,5 процентного пункта, а минимальный первоначальный взнос будет увеличен до 30—40% в зависимости от партнера, у которого приобретается жилье», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Кредиты по программе предоставляются на срок до 30 лет при наличии у заемщика как минимум 20% на первый взнос. Сумма финансирования зависит от региона и не может превышать 12 млн рублей. Требуется личное и имущественное страхование, в противном случае ставка может быть повышена до величины ключевой ставки на дату подписания договора, увеличенной на 4 процентных пункта.

