Банк «Восточный» представил обновленный раздел сайта для своих VIP-клиентов. В новой версии сайт стал более легким и функциональным, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новый ресурс представляет собой исключительный информационный продукт, отражающий специфику и уникальный уровень обслуживания премиум-клиентов банка «Восточный». И позволяет им получить онлайн-доступ к специально разработанным премиальным финансовым услугам банка «Восточный»», — говорится в сообщении банка.

Оформлять онлайн-заявки на банковские продукты стало удобнее благодаря изменению системы навигации и быстрее, поскольку скорость загрузки страниц выросла на 20%. Это касается как стационарных, так и мобильных устройств, с которых на сайт заходит более половины клиентов, уточняют в банке.