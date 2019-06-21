ФорБанк снизил процентные ставки по вкладам. Доходность депозита «Элитный+» (от 500 тыс. рублей на 367 дней) составит 7,75% (вместо 8%), «Удобный» (от 30 тыс. рублей, 250 долларов на 91, 181, 271 и 367 дней) — 4,3—7% в рублях (ранее — 4,35—7,25%) и 0,9—1,6% в долларах (прежде — 1,1—2%), а «Элитный» (от 10 тыс. долларов на 367 дней) — 1,9% годовых (вместо 2,2%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Срочный накопительный+» (от 1 тыс. рублей на 91, 181, 271, 367, 550 и 735 дней) открывается под 4,6—7,5% (прежде — под 4,65—7,7%), а «Срочный накопительный» (от 250 долларов на 91, 181, 271 и 367 дней) — под 1—1,7% годовых (ранее — под 1,2—2,15%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Стабильный+» (от 10 тыс. рублей на 735 дней) проценты начисляются по периодам: с первого по 367-й день — 7,6% и с 368-го по 735-й день — 6,1%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,85% (до этого — 6,95%). Проценты выплачиваются ежеквартально или ежеквартально капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов.