Держатели карт Visa банка «Акцепт» получили возможность использовать мобильные платежные сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Чтобы использовать сервис, нужно добавить бесконтактную карту платежной системы Visa в мобильное приложение вашего устройства», — говорится в сообщении.

Возможность подключения карты к устройству можно уточнить на сайте банка в разделе «Дистанционное обслуживание».

Держателю карты, подключившему услугу, достаточно поднести свое устройство к терминалу, чтобы совершить платеж. Привязка карты к мобильному устройству занимает несколько минут. При этом уровень безопасности платежей с помощью смартфонов или часов существенно выше, чем при использовании обычной пластиковой карты.

