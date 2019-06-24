Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил новый мобильный банк для устройств на Android. «В обновленном приложении был полностью переработан дизайн, оптимизированы экранные формы, сокращены шаги при осуществлении платежей и переводов, добавлен новый функционал», — говорится в сообщении АТБ.

Как указывают в банке, с помощью приложения «АТБ Мобайл» можно:

переводить деньги между счетами и в другие банки;

пополнять карты АТБ с карт других банков;

оплачивать мобильную связь, ЖКХ, Интернет и другие услуги;

осуществлять моментальные переводы на карты других банков;

делать переводы по шаблону;

контролировать состояние счетов;

просматривать дополнительную информацию по продуктам, в том числе сумму задолженности, процентную ставку, дату и сумму минимального платежа, а также дату льготного периода и сумму по нему;

создавать шаблоны платежей;

просматривать курсы валют;

анализировать доходы и расходы;

прокладывать маршрут до ближайшего офиса банка или банкомата;

просматривать все необходимые функции на первом экране приложения.

Кроме того, в личном кабинете добавлена новая кнопка меню для навигации. «Просто удержите кнопку пальцем и переместите по нижнему краю приложения в том положении, в котором вам будет удобно пользоваться», — пояснили в банке, подчеркнув, что «эта кнопка не только удобна в использовании, но и освобождает место на экране телефона».

Клиент теперь может дать свои названия продуктам, используя эмодзи. Для этого необходимо выбрать интересующий продукт, нажить на значок «i» и выбрать опцию «Переименовать карту/счет/вклад/кредит».

Также для приложения разработан «красивый анимированный фон», а при входе запускается персональное приветствие.



Скачать новое приложение можно в Google Play.

