Татсоцбанк повысил процентную ставку по программам автокредитования на 1 процентный пункт. Оформить кредит на новый автомобиль стало возможно по ставке от 15% до 16% годовых. По программе с отсрочкой погашения для новых машин иностранного производства процентная ставка находится в диапазоне от 14,5% до 15,9% годовых.

По предложению «Семейное решение» (действует для клиентов с детьми) заемщик может оформить кредит на покупку нового отечественного или иностранного автомобиля по ставке от 13,5% до 14,5% годовых. По тарифу «Статус Премиум» ссуда выдается на приобретение новой иномарки по ставке от 14% до 14,5% годовых.

На покупку подержанных автомобилей ставка осталась без изменений и колеблется от 16,5% до 17,5% годовых.

Для получения кредита заемщику потребуется внести минимум 20% собственных средств от стоимости нового автомобиля, 15% — подержанного, и оформить полис страхования каско. Максимальная сумма займа для новых транспортных средств может достигать 6 млн рублей, для подержанных — 3 млн рублей, а по предложению «Семейное решение» — 1,6 млн рублей. В зависимости от выбранной программы кредит может быть выдан на срок от двух до пяти лет. При покупке полиса личного страхования итоговая ставка будет ниже на 2 п. п.

При использовании приобретаемой машины в качестве такси или для учебной езды, а также если автомобиль относится к категории «грузовой» и при получении кредита без согласия супруга(-и) процентная ставка будет увеличена на 2 п. п. На 0,5 п. п. вырастет процент по кредиту, если заемщик является индивидуальным предпринимателем. За нарушение разрешенного использования залогового автомобиля ставка по кредитному договору увеличивается на 5% годовых с даты выявления факта нарушения.

«Процентные ставки находятся на довольно низком уровне. Кредит выдается заемщикам с постоянной регистрацией и работой в Казани или иных населенных пунктах в Республике Татарстан», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.