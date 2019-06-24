Доля молодых людей в возрасте 18—24 лет среди клиентов банка «Открытие» выросла в I квартале 2019 года до 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый распространенный финансовый продукт у данной аудитории — дебетовая карта: ею пользуется порядка 90% молодых клиентов. При этом только у 32% из них карта не является зарплатной. Для молодой аудитории банка характерна достаточно высокая покупательская активность.

Доля вкладчиков среди молодежи составляет 3,5%, им несвойственно сберегательное поведение, отмечает банк.

На третьем месте в рейтинге популярности финансовых продуктов у молодых клиентов — кредит наличными (2,5%). Возможность брать кредиты у клиентов этого возраста ограничена отсутствием достаточного уровня доходов.