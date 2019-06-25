Дебетовые карты, связанные с онлайн-кошельками, пока не составляют конкуренцию банковским, но могут повысить их значимость в будущем

Группа QIWI начнет выпускать дебетовые карты «Мир», которые будут привязаны к онлайн-кошельку, рассказали «Известиям» в пресс-службе организации. В Национальной системе платежных карт (НСПК), которая выступает оператором «Мира», подтвердили, что планируют развивать сотрудничество в направлении электронных кошельков.

Киви Банк уже начал выпускать карты «Мир» для В2В-проектов. Следующим шагом будет эмиссия привязанного к «QIWI Кошельку» «пластика» с платежной системой «Мир» для всех физлиц. Об этом «Известиям» рассказал представитель платежного сервиса, однако сроки выпуска карт для населения не уточнил. Принимая такое решение, в компании ориентировались на потребности пользователей, отметил директор по продукту и IT группы QIWI Андрей Протопопов. На данный момент выпущено уже более 60 млн карт «Мир», отметили в пресс-службе платежного сервиса.

В НСПК «Известиям» сообщили, что электронные кошельки — одно из направлений развития системы. Там добавили, что постоянно наращивают сотрудничество с различными компаниями для предоставления интересных и востребованных платежных продуктов и сервисов.

QIWI станет первым онлайн-кошельком, выпустившим дебетовые карты «Мир». Другие сервисы электронных денег предлагают клиентам пластиковые карты, привязанные к иностранным платежным системам, рассказали «Известиям» в организации. Там также сообщили, что прорабатывают возможность эмиссии пластиковых карт «Мир».

В WebMoney, который выпускает «пластик» нескольких иностранных платежных систем, пояснили, что ценность онлайн-кошелька заключается в наличии и развитии экосистемы сервисов и услуг для пользователей, а не в продаже физическому лицу еще одной банковской карты. Как добавили в пресс-службе сервиса, онлайн-кошелек предлагает собственное решение для расчетов офлайн по QR-коду.

Выпуск «пластика» — это массовое явление для онлайн-кошельков, рассказал портфельный менеджер «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин. Однако такие карты не составляют конкуренцию банкам, уверен он. Нигматуллин предположил, что основной причиной выпуска банковской карты QIWI на НСПК — это диверсификация предложения услуг. На российскую платежную систему есть спрос: возможно, кто-то хочет пользоваться национальными разработками в случае ужесточения санкций, отметил Тимур Нигматуллин. Спрос на банковские карты «Мир» подтверждается тем, что они выпускаются десятками миллионов, добавил эксперт.

Онлайн-кошельки — серьезные конкуренты банкам на трансакционном рынке, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Он отметил, что кредитные организации с годами активнее развивают IT-услуги, но каждое нововведение медленно осваивается крупными корпорациями. Однако, по словам эксперта, о полноценной конкуренции говорить пока рано. Выпуск пластиковой карты QIWI с платежной системой «Мир» — это хороший имиджевый шаг для самой платежной системы, считает Бахтин. Для «Мира» это поиск новых клиентов, расширение рынков сбыта и повышение узнаваемости в новых кругах, отметил он. Для QIWI такая карта едва ли станет конкурентным преимуществом перед другими платежными системами, скорее, сервис получает внутренние преференции от НСПК, уверен эксперт.