Сбербанк за первое полугодие 2019 года установил еще 5 тыс. банкоматов с функцией ресайклинга (recycling). Всего подобных банкоматов в сети самообслуживания банка — 19,5 тыс., что составляет 25% от общего парка устройств самообслуживания, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Анализируя поведение клиентов, мы видим, что за последние годы идет рост объема взноса наличных. Применение банкоматов с рециркуляцией позволяет сделать операции взноса быстрее и удобнее для клиентов, а также оптимизировать затраты на сопровождение сети устройств», — комментирует директор дивизиона «Устройства самообслуживания», блока «Сеть продаж» Сбербанка Андрей Жарский.



Использование технологии ресайклинга обеспечивает постоянное наличие купюр в банкомате, что существенно увеличивает время доступности устройства для клиента и снижает затраты на инкассацию. Банкоматы, работающие в режиме замкнутого оборота наличных, могут принимать большие пачки денег до 200 листов включительно. Время обработки пачки с максимальным количеством листов составляет не более 40 секунд.



