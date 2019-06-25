Банк «ФК Открытие» понизил ставки по двум вкладам в долларах.

Депозит «Основной доход» открывается под 1,4—2,47% (ранее — под 1,6—2,76%), а «Активное пополнение» — под 1,1—2,03% годовых (вместо 1,3—2,42%).

Минимальная сумма — 1 тыс. долларов. Срок — 91, 181, 367 и 730 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены по «Активному пополнению».

Кроме того, прекращено открытие новых вкладов в евро по указанным выше депозитам, а также по вкладу «Свободное управление».