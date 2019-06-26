Альфа-Банк в течение двух с половиной лет переведет 20% отделений на обслуживание клиентов без паспортов, карт и бумажных документов. Об этом РБК рассказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Так, до конца 2019 года банк должен разработать концепцию таких офисов, после чего начнется их пилотирование, пояснил он. У других банков офисов без паспортов пока нет.

«Как только мы сочтем, что готовы, то и начнем масштабирование. Я надеюсь, что не менее 20% наших отделений из всех 400 к концу 2021 года будут переведены в новый формат», — сказал Верхошинский.

При этом для идентификации клиентов будут использоваться смартфон и биометрия. При совершении операции в отделении клиенту на телефон придет уведомление, которое нужно открыть с помощью биометрии лица или отпечатка пальца (Face ID или Touch ID), чтобы подтвердить свою личность, объясняет Верхошинский, дальше электронная версия договора придет клиенту в мобильное приложение.

По мнению экспертов, отказ от идентификации по бумажному документу ускорит работу, но незначительно. Банки могут получить гораздо больший эффект от внедрения удаленной идентификации и обслуживания без посещения отделений, так как это не только сократит операционные расходы, но и значительно улучшит клиентский опыт.

Экономия от перехода на новый формат офисов в долгосрочном периоде будет существенной, отметил управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. «Поэтому по итогам реализации стратегии-2021 банк, вероятнее всего, будет продолжать переформатировать свои отделения под новый формат обслуживания», — подчеркнул он.