Сбербанк и Росимущество запустили совместный пилотный проект по продаже имущества, реализуемого с торгов в рамках исполнительного производства, в кредит с использованием аккредитивной формы расчетов Сбербанка. Как подчеркивается в сообщении кредитной организации, «это решение позволяет быстро и безопасно проводить сделки между участником торгов, Росимуществом и банком, погашать проблемную задолженность и снимать обременение с продаваемого на торгах имущества».

«Участник торгов открывает в Сбербанке аккредитив в пользу Росимущества. В случае победы в торгах клиент, приобретающий заложенное банку имущество, вносит на аккредитив денежные средства в размере цены договора купли-продажи. Пополнив аккредитив, участник торгов заключает с Росимуществом договор купли-продажи объекта, реализуемого на торгах. После подачи документов на государственную регистрацию сделки в Росреестре победитель торгов представляет необходимые документы для раскрытия аккредитива в Сбербанк. Банк раскрывает аккредитив, перечисляет денежные средства в Росимущество. Далее Росимущество переводит денежные средства в погашение проблемной задолженности в отношении реализуемого объекта, а банк совместно с Федеральной службой судебных приставов снимает с имущества обременение (погашает запись о залоге объекта)», — объясняют в Сбербанке принцип работы сервиса.

«В итоге участник торгов получает собственность, свободную от ограничений права в виде проблемной ипотеки, Росимущество — своевременную плату за реализуемое имущество, а Сбербанк — возможность более быстрого оздоровления кредитного портфеля путем погашения проблемной задолженности за счет реализации заложенного имущества», — заключают в банке.



«Фактически создан новый для рынка продукт для приобретения объектов недвижимости с торгов в рамках исполнительного производства. Он основан на аккредитивной форме расчетов, позволяющей при этом покупателю использовать не только собственные, но и заемные средства. Предлагая данный сервис совместно с Росимуществом, мы считаем, что он привлечет новых участников торгов и увеличит объем подобных сделок», — комментирует вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.