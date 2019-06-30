Розничная сеть автомобилей с пробегом Automama запустила услугу «Выездной автокредит». Для оформления кредита представитель компании приедет к клиенту в удобное для него время и место, говорится в пресс-релизе.

До визита в офис продаж Automama для покупки автомобиля можно пригласить к себе персонального менеджера компании и заранее оформить все документы на кредит, отмечают в компании.

Воспользоваться услугой можно во всех регионах присутствия: Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону. К моменту визита в офис продаж кредитный договор с ЮниКредит Банком, «Русфинансом», ВТБ, Тинькофф Банком или другим автокредитным банком будет готов для подписания, обещают в компании.