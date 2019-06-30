Альфа-Банк предложил клиентам малого и среднего бизнеса накопительную систему тарифов по конверсионным операциям, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Тариф пересматривается ежемесячно в зависимости от максимального оборота по операциям за предыдущий и текущий месяц (последняя сделка). Расчеты оборотов происходят в онлайне. Клиент сразу получает скидку за фактические обороты прошлого и текущего месяца. Накопительная система тарифов дает преимущества клиентам с растущими оборотами, позволяя им существенно снизить расходы на конвертацию», — отмечают в банке.

Наибольшую выгоду получат компании малого бизнеса с оборотами от 50 тыс. до 100 тыс. единиц иностранной валюты в месяц и компании среднего бизнеса с оборотами от 500 тыс. единиц иностранной валюты. В этих диапазонах работает более 80% клиентов сегмента МСБ, ведущих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).

Так, при суммарном объеме конвертации среди малого бизнеса в 100 тыс. долларов в месяц новая система тарификации позволит сократить расходы почти на 100 долларов, при конвертации от 1 млн долларов в месяц экономия составит 1 тыс. долларов.

Накопительная система тарификации действует в рамках пакета услуг «ВЭД+». Условиями пакета также предусмотрено бесплатное обслуживание одного счета в иностранной валюте, снижение минимальной комиссии по снятию наличных средств и переводам в рублях и иностранной валюте, упрощенная система тарификации по валютному контролю.

